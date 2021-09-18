Явка на выборах в России превысила 25%

Идёт второй день голосования

Явка на избирательных участках на выборах депутатов Госдумы в целом по России на 15:00 18 сентября составила 25,64%. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

С 17 по 19 сентября в России проходят парламентские выборы. Также россияне в нескольких регионах выбирают себе руководителей. В 39 субъектах страны проходят выборы депутатов законодательных органов власти различного уровня.

В избирательные списки включены более 108 миллионов человек. В стране работают 96 тысяч избирательных участков. За процессом голосования следят наблюдатели из 55 стран и 10 международных организаций. Серьёзных нарушений они не выявили.

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