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Число москвичей, проголосовавших онлайн, превысило отметку в 1,5 миллиона человек

17:40
  • суббота
  • 18 сентября 2021

18 сентября - второй день выборов

Полтора миллиона москвичей проголосовали в онлайн-формате. Он оказался очень востребован на нынешних выборах. Дистанционное голосование позволяет проголосовать тем, кто в дни выборов находится в командировке.

Так уже сделали космонавт Олег Новицкий (он находится на МКС), фельдъегерь Сергей Данилов, работающий в Симферополе, и лесник Владислав Лазыкин, находящийся под Тверью.

Проголосовать онлайн можно до 20 часов 19 сентября. Для этого надо было до выборов зарегистрироваться на портале mos.ru.

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