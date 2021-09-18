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Полярник Антон Иванов проголосовал онлайн из Антарктиды

18:14
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Он работает на станции "Новолазаревская"

Москвич Антон Иванов проголосовал в дистанционном формате, находясь на Южном полюсе. Иванов работает на антарктической станции "Новолазаревская".
Число москвичей, проголосовавших онлайн, превысило отметку в 1,5 миллиона человек

Ранее руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков говорил, что для участников экспедиций электронное голосование стало прекрасной альтернативой традиционному способу волеизъявления.

Ранее при помощи дистанционного голосования приняли участие в выборах космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на Международной космической станции и электромонтёр Андрей Троицкий – он сделал это в Тюмени.

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