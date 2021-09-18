Полярник Антон Иванов проголосовал онлайн из Антарктиды

Он работает на станции "Новолазаревская"

Москвич Антон Иванов проголосовал в дистанционном формате, находясь на Южном полюсе. Иванов работает на антарктической станции "Новолазаревская".

Ранее руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков говорил, что для участников экспедиций электронное голосование стало прекрасной альтернативой традиционному способу волеизъявления.

Ранее при помощи дистанционного голосования приняли участие в выборах космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на Международной космической станции и электромонтёр Андрей Троицкий – он сделал это в Тюмени.

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