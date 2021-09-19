Зачем американские учёные хотят возродить мамонтов

И получится ли это сделать

Очень может быть, что уже в ближайшие годы по якутской тундре вновь начнут бродить огромные мамонты. Возродить, как официально считается вымерший 10 тысяч лет назад вид, предложили американские учёные. Над уникальным проектом работает команда исследователей из Гарварда, и они самым серьёзным образом настроены вернуть шерстистого мамонта к жизни, чтобы заселить обширные участки тундры и северных лесов в Евразии и Северной Америке.

Главный вопрос, который хочется задать американским генетикам: а зачем вообще в уже сложившихся экосистемах нужны мамонты? Но гарвардские учёные - не британские, у них все осмысленно. Кроме чувства вины перед шерстистыми гигантами (а по одной из версий человек их просто съел всех до единого), есть и вполне прикладные задачи эксперимента. Вот как их объяснил профессор Джордж Черч.

Азиатский слон - вымирающий вид. И он очень тесно связан с мамонтом. Они очень похожи по последовательности ДНК. И они ближе друг к другу, чем к африканскому слону. Мы можем помочь им, предоставив новое место обитания. А они сослужат нам службу, сохранив арктический холод и обеспечив поглощение углекислого газа пастбищами, на которых они будут пастись.

Джордж Черч - главный идеолог воскрешения древних гигантов и, если всё получится - будущий отец возрождённых мамонтов. Компания Colоssal, которая займётся проектом, создана на этой неделе и уже собрала 15 миллионов спонсорских долларов. В случае успеха выиграет все человечество: участки тундры, покрытые мхом, мамонты превратят в травянистые степи, которые лучше поглощают углекислый газ, повалят ненужные деревья и втопчут снег в почву для лучшего её промерзания и поглощения ей углекислого газа. Что в свою очередь замедлит глобальное потепление.

Идея принадлежит российскому учёному Сергею Зимову. Он же основал в Якутии Плейстоценовый парк, где уже тундру преображают в пастбища олени, лоси, калмыцкие коровы, якутские лошади, яки, зубры, бараны, бизоны и даже верблюды. Сейчас парком руководит его сын. И именно сюда через шесть лет американцы планируют поселить мамонтов.

Перед спасением человечества от глобального потепления осталась самая малость - вернуть шерстистых из биологического небытия. Тем более, что и материал есть. Например, мамонтенок Юка, найденный в Якутии и успешно гастролирующий теперь по всему миру. 40 тысяч лет назад его поймали люди, вытащили все внутренности, тушку оставили во льдах, на потом. Но, что-то пошло не так, и детёныш в прекрасном состоянии сохранился до наших дней. Однако, ни его, ни другие подобные экземпляры, клонировать невозможно. В мерзлоте ДНК распадается на отдельные кусочки, которые, впрочем, можно сшивать с другим геномом.

"Полностью получить точно такой же вид невозможно. Но можно получить трансгенного слона, например. Сшивается древний геном из миллионов и десятков миллионов обрывков. Это обрывки. По несколько тысяч пар нуклеотидов надо сшить в миллиарды. И, если вы скажете какому-нибудь математику и поставите перед ним эту задачу, он сразу почешет голову и скажет: ребята, ну, а как же теория ошибок. И сколько у вас будет ошибок, когда вы произведёте такие серьёзные перестановки?" – задаёт вопрос ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН Алексей Тихонов.

Сшивать придётся с индийским слоном, по сути, братом вымершего гиганта. Учитывая, что в ядерном геноме мамонта несколько миллиардов пар нуклеотидов, понять заранее - получится ли лысый мамонт или волосатый слон - не представляется возможным. Конечно, учёные могли бы опереться на так называемый утиный тест: если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. Но, до этого придётся решить ещё ряд нетривиальных и не быстро выполнимых задач. О них говорит ведущий научный сотрудник МЦКП "Молекулярная палеонтология" Елена Григорьева.

Этого эмбриона, если получится получить эмбрион мамонтёнка должна вынашивать слониха. А как мы знаем, физиология слонов очень сложная и слониха может забеременеть только раз в два года.

И, это было бы вдвойне обидно, учитывая недавние исследования, согласно которым, последние мамонты вымерли именно из-за внутривидового скрещивания, всего четыре тысячи лет назад. Последние особи, обитавшие на острове Врангеля в Чукотском море, были лишь три метра в холке, против пяти с половиной метров у их материковых предков, населявших всю Евразию и Северную Америку.

Есть гипотеза, что на самом деле мамонты дожили чуть ли не до наших дней, а если точнее, то до XIX века. Упоминание о сапогах из кожи этого животного встречается в “Записках охотника” Ивана Тургенева и рассказе "Осколок третичной эпохи" Джека Лондона. А ведь замороженная шкура для скорняжного дела не подходит.

В XVI веке заморские послы писали, что дружина покорителя Сибири Ермака встречала в тайге огромных волосатых слонов. А в начале XIX века о них рассказывали эскимосы и старались держать под рукой оружие против косматых гигантов. Впрочем, это только версия. Зато точно известно, что процесс воскрешения мамонтов даже при неудачном конечном результате, всё равно окажется полезным. Хотя бы потому, что принесёт множество научных открытий.

Так что не стоит подвергать скепсису стремление ученых воскресить и других вымерших животных: сумчатого волка, саблезубого кота, гигантского ленивца, шерстистого носорога, речного дельфина и так далее. А профессор генетики Джордж Черч верит, что однажды ему удастся воссоздать и неандертальца. Вот только какую он может принести пользу человечеству пока не сообщается.

Александр Огородников, "ТВ Центр".

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