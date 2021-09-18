Политолог Орлов назвал стратегической ошибкой призыв ряда партий отказаться избирателям от ДЭГ

Они должны сделать соответствующие выводы

Призыв ряда партий отказаться избирателям от дистанционного электронного голосования – стратегическая ошибка. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Орлов.

"Делать ставку на прямой поход (а не участие в онлайн-голосовании) избирателей в последний день голосования - это ставка оппозиции", - считает эксперт.

Он высоко оценил систему электронного голосования. "Я полагаю, что оно очень серьёзно меняет и порядок волеизъявления, и его содержания. Это, конечно, главное", - отметил Орлов.

Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что политические лидеры, призывавшие отказаться от электронного голосования, сделают выводы из своих ошибок.

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