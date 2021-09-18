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Москвич Михаил Головченко проголосовал онлайн на выборах с атомного ледокола "Ямал"

18:55
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Он заранее подал заявление

Москвич Михаил Головченко проголосовал онлайн, находясь на борту атомного ледокола "Ямал". Он работает там третьим помощником капитана.
Число москвичей, проголосовавших онлайн, превысило отметку в 1,5 миллиона человек

Как рассказал Головченко журналистам АГН "Москва", судно находится в Кольском заливе. "Голосовать я буду электронно не в первый раз, но из такого необычного места я буду голосовать впервые. Заявление я подал заранее", - отметил моряк.

Ранее с помощью онлайн-голосования участие в парламентских выборах приняли москвичи, находящиеся в разных концах страны и даже за границей - Сергей Данилов, Андрей Троицкий, Владислав Лазыкин и Антон Иванов.

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