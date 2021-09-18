Москвич Михаил Головченко проголосовал онлайн на выборах с атомного ледокола "Ямал"

Он заранее подал заявление

Москвич Михаил Головченко проголосовал онлайн, находясь на борту атомного ледокола "Ямал". Он работает там третьим помощником капитана.

Как рассказал Головченко журналистам АГН "Москва", судно находится в Кольском заливе. "Голосовать я буду электронно не в первый раз, но из такого необычного места я буду голосовать впервые. Заявление я подал заранее", - отметил моряк.

Ранее с помощью онлайн-голосования участие в парламентских выборах приняли москвичи, находящиеся в разных концах страны и даже за границей - Сергей Данилов, Андрей Троицкий, Владислав Лазыкин и Антон Иванов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram