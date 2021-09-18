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Второй розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования пройдёт 19 сентября

19:02
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Можно выиграть машину или квартиру

Второй розыгрыш квартир и автомобилей среди участников электронного голосования в Москве пройдёт 19 сентября. Те, кто проголосовал в онлайн-формате, смогут выиграть ценные призы, среди которых, помимо машин и квартир, есть призовые баллы. Ими можно оплатить товары и услуги у партнёров программы "Миллион призов".
Среди голосующих онлайн москвичей провели первый розыгрыш "Миллиона призов"

Первый розыгрыш прошёл в эфире телеканала "Москва-24" утром 18 сентября. В нём приняли участие 1,1 миллиона проголосовавших в первый день выборов. Это - 55% от всех зарегистрировавшихся на электронное голосование.

Как и сегодня, 18 сентября после полудня победителям розыгрыша отправят СМС-сообщения с уведомлением о виде приза и необходимости активировать выигрышный уникальный код на сайте программы для его получения.

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