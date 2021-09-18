Победители розыгрыша среди участников онлайн-голосования поделились впечатлениями

19 сентября состоится второй розыгрыш

Победители розыгрыша призов среди голосовавших онлайн поделились своими эмоциями в эфире телеканала "Москва-24".

"Я до сих пор не верю в это. Тем более что я потеряла код. Но, конечно, мы в Москве проживаем. Возможно, будем расширять семью. Лишняя квартира никогда не бывает лишней", - рассказала Мария Китаева, она выиграла в лотерею квартиру.

Ещё один счастливый обладатель квартиры - Вячеслав Кузнецов - сказал, что очень рад выигрышу и не ожидал его. "Не ожидал. Но я очень рад квартире в Москве, тем более что у меня сыновья и внуки", - отметил москвич.

Утром 18 сентября прошёл первый розыгрыш 10 квартир и 50 машин среди москвичей, принявших участие в электронном голосовании в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Завтра, 19 сентября состоится второй розыгрыш. Он пройдёт в эфире канала "Москва-24".

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