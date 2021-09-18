Политолог Марков: Выборы в Москве проходят в строгом соответствии с законодательством

Нарушений не зафиксировано

Выборы в Москве проходят в строгом соответствии с законодательством и без серьёзных инцидентов. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Эксперт отметил, что с технологической точки зрения Россия находится на передовых позициях. "У нас с точки зрения технологической разработана одна из лучших технологических систем", - сказал Марков.

Ранее международные наблюдатели, работающие на выборах в Москве, отмечали высокую организацию голосования и говорили, что оно проходит без нарушений.

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