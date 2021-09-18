Политолог: Ряд экстремистских группировок стараются дискредитировать наблюдение за выборами

Он обратился к политикам, призывающим отказаться от онлайн-голосования

Ряд экстремистских группировок пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

Он также отметил, что призыв некоторых политиков не участвовать в электронном голосовании не будет иметь явного политического эффекта.

"Мы должны ещё доказать и нашему обществу, и оппозиционным политическим силам, что электронная система голосования работает хорошо, что здесь нет никаких нарушений, что здесь действительно голос избирателя, как он подан, так он и учтён", - сказал эксперт. Электронную систему голосования он назвал будущим выборов.

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