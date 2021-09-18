ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог: Ряд экстремистских группировок стараются дискредитировать наблюдение за выборами

19:57
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Он обратился к политикам, призывающим отказаться от онлайн-голосования

Ряд экстремистских группировок пытаются сфальсифицировать наблюдение за выборами. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.
Политолог Марков: Выборы в Москве проходят в строгом соответствии с законодательством

Он также отметил, что призыв некоторых политиков не участвовать в электронном голосовании не будет иметь явного политического эффекта.

"Мы должны ещё доказать и нашему обществу, и оппозиционным политическим силам, что электронная система голосования работает хорошо, что здесь нет никаких нарушений, что здесь действительно голос избирателя, как он подан, так он и учтён", - сказал эксперт. Электронную систему голосования он назвал будущим выборов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Голосование
Голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.