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Венедиктов: Жалоб на систему электронного голосования практически не зафиксировано

21:21
  • суббота
  • 18 сентября 2021

Выборы проходят без нарушений

Жалоб на систему электронного голосования практически нет. Об этом в конце второго дня голосования сообщил глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.
В Общественном штабе заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

Он добавил, что один избиратель, записанный на онлайн-голосование, пришёл на избирательный участок и проголосовал. Это не было двойным голосованием, пояснил Венедиктов.

С 17 по 19 сентября в России проходят парламентские выборы. Вместе с ними в нескольких регионах избирают губернаторов, а в 39 субъектах проходят выборы депутатов законодательных органов власти.

За голосованием следят наблюдатели из 55 стран и 10 международных организаций. За два дня голосования они не сообщали о серьёзных нарушениях, которые могут повлиять на результаты выборов.

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