Более 30% избирателей проголосовали на выборах в России

19 сентября - финальный день

19 сентября – третий, финальный день голосования в России. Первыми участки открылись на Камчатке, Чукотке и в Приморье. Граждане страны продолжают выбирать депутатов Госдумы, девять глав регионов и представителей 39-ти региональных и местных парламентов.

Накануне итоги второго дня подвёл Центризбирком - к вечеру субботы явка по стране составила более 31,5%. И это без учёта электронного голосования. Впервые жители семи регионов получили возможность отдать свои голоса онлайн. Результаты впечатляют - дистанционно участие в выборах приняли около 80% из списочного состава.

Большинство иностранных экспертов, которые внимательно следят за ходом кампании, отмечают её прозрачность и открытость. Сегодня в 20 часов по местному времени избирательные участки будут закрыты. Накануне в Центризбиркоме отметили - голосование на выборах можно оценить как спокойное и корректное.

На многих избирательных участках Петербурга было многолюдно. Дела могут и подождать. Тем более, чем раньше проголосуешь - тем больше времени на них останется, в этом местные жители убеждены. Для тех, кто по состоянию здоровья не в силах сам прийти и проголосовать, избирательный Жительниц Бурятии проголосовать решила спустя всего полчаса после родов. Отличный пример для тех, кому всё ещё некогда исполнить свой гражданский долг.

В этом году голосование трёхдневное. Ни в одной стране мира такого подхода к выборам просто нет, это заявляют и приглашённые международные эксперты. К примеру, Аюб Шараити из Алжира.

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы и три дня на выборы - это очень хорошая идея! Потому что существенно снижается риск заражения инфекцией. Да и в целом такой подход можно с уверенностью назвать революционным. Думаю, что Россия - первая страна в мире, которая перевела процесс голосования на новый уровень.

По всей стране открыто 96 тысяч избирательных участков. В семи регионах отдать свой голос можно дистанционно - тоже важное нововведение этого года. Госдума в новом составе, который выберут граждане, будет работать пять лет. И получается, что от каждого зависит, как сформируется внутриполитическая повестка нашей страны.

В ряде субъектов выбирают губернаторов и представителей региональных и местных парламентов. Самые высокие показатели явки пока на онлайн-голосовании. Однако и на местах регистрируют повышенный интерес. Более 60% процентов избирателей уже проголосовали в Чечне, около половины - в Кузбассе и Туве. Активно идут на участки и жители столичного региона.

Тем, кто решил выразить свою позицию лично, правда, приходится сталкиваться с комплексом необходимых санитарных требований. Без них сейчас не зайти ни в одно помещение. На входе обязательно измеряют температуру. В подарок дают пакет с защитными средствами. И совсем не важно, кто приходит на участок: обычный гражданин или кандидат в депутаты. Меры безопасности - для всех одинаковы.

За ходом выборов внимательно следят не только сами избиратели, но и огромное количество волонтёров, экспертов и наблюдателей. Если случается какая-то спорная ситуация, её разрешают моментально. По итогам двух дней аннулированы и ликвидированы бюллетени в пяти регионах. В основном из-за технических ошибок.

В ЦИКе прокомментировали факт задержания группы людей, снимавших постановочные ролики о нарушениях на выборах. Арестовали их прямо на импровизированной киностудии - в одной из московских квартир. Во время обысков правоохранители обнаружили и соответствующий реквизит - поддельные бюллетени и урны. За участие в видео предлагали 10 тысяч рублей. Представители Центризбиркома не исключили, что за всем этим могут стоять западные организации, заинтересованные в признании голосования недействительным.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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