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В Вашингтоне прошёл митинг в поддержку участников штурма Капитолия

09:32
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Полиция задержала несколько человек

В Вашингтоне прошёл митинг в поддержку арестованных после январского штурма Капитолия. Несколько сотен человек требовали справедливого правосудия для задержанных.
В США продолжается волна самоубийств полицейских после штурма Капитолия

Власти перед началом акции приняли беспрецедентные меры безопасности.  Над собравшимися барражировали вертолёты, их окружали бронированные машины. Помимо усиленных нарядов полицейских, при необходимости вмешаться в ситуацию была готова нацгвардия, сообщает "ТВ Центр".

Здание Капитолия заранее обнесли трёхметровым забором с колючей проволокой. Демонстрантам запретили любую символику, кроме государственных флагов США. В итоге были задержаны четыре человека. остальные разошлись.

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