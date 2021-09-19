Корабль Crew Dragon с гражданским экипажем вернулся на Землю

Он был в космосе три дня

Космический корабль Crew Dragon с гражданским экипажем на борту вернулся на Землю. Несколько часов назад капсула с астронавтами-любителями на парашютах приводнилась в Атлантическом океане, сообщает "ТВ Центр".

Впервые в истории космонавтики на орбите побывали медик, геолог, ветеран ВВС США и бизнесмен-миллиардер. За три дня они 45 раз облетели Землю и смогли сполна насладиться панорамным обзором с высоты в 580 километров. Это выше нынешней орбиты МКС.

Туристы провели и научные эксперименты, связанные с изучением влияния невесомости на организм. Но главная цель миссии - благотворительная - собрать деньги на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

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