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Корабль Crew Dragon с гражданским экипажем вернулся на Землю

09:09
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Он был в космосе три дня

Космический корабль Crew Dragon с гражданским экипажем на борту вернулся на Землю. Несколько часов назад капсула с астронавтами-любителями на парашютах приводнилась в Атлантическом океане, сообщает "ТВ Центр".
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Впервые в истории космонавтики на орбите побывали медик, геолог, ветеран ВВС США и бизнесмен-миллиардер. За три дня они 45 раз облетели Землю и смогли сполна насладиться панорамным обзором с высоты в 580 километров. Это выше нынешней орбиты МКС.

Туристы провели и научные эксперименты, связанные с изучением влияния невесомости на организм. Но главная цель миссии - благотворительная - собрать деньги на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

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Космический корабль Крю ДрЭгон с гражданским экипажем
Космический корабль Крю ДрЭгон с гражданским экипажем
Космический корабль Крю ДрЭгон с гражданским экипажем
Космический корабль Крю ДрЭгон с гражданским экипажем
Космический корабль Крю ДрЭгон с гражданским экипажем
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