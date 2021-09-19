В Венеции спустили на воду лодку в форме скрипки

Она построена в память жертв коронавируса

Свидетелями необычного представления стали туристы и жители Венеции. Гигантская лодка в форме скрипки плыла по каналам. а музыканты на борту исполняли произведения Вивальди.

За ними на гондолах следовали любители классики. Необычный арт-объект - детище венецианского художника и скульптора Ливио Де Марки. Называется он "Скрипка Ноя" и построен в память о жертвах коронавируса.

В целях защиты окружающей среды 12-метровая лодка оснащена электрическим мотором, сообщает "ТВ Центр".

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