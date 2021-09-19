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Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

09:10
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Наблюдается небольшой рост заболеваемости

Суточная заболеваемость коронавирусом в Москве нестабильна из-за сезонных причин. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Сергей Собянин. Он призвал москвичей соблюдать эпидемиологические требования.
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"Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования", - обратился глава города к жителям.

Заболеваемость коронавирусом в Москве на этой неделе выросла. Если 13 сентября было зарегистрировано 2 022 заболевших, то накануне, 18 сентября коронавирусом заразились 2 746 человек. Всего в городе выявлено 1 599 404 случая заражения. Выздоровели 1 472 259 человек, умерли 28 298.

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