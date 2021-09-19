Более 1,7 миллиона москвичей проголосовали онлайн за двое суток

19 сентября - финальный день выборов

За двое суток в Москве в онлайн-голосовании приняли участие 1,7 миллиона человек, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Всего зарегистрировались на дистанционное голосование более двух миллионов москвичей.

Все, кто записывался на портале mos.ru, смогут проголосовать до 20 часов 19 сентября.

19 сентября – финальный день голосования на выборах в России. В этот раз они проводятся в течение трёх дней из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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