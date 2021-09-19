Более 1,7 миллиона москвичей проголосовали онлайн за двое суток

19 сентября - финальный день выборов
За двое суток в Москве в онлайн-голосовании приняли участие 1,7 миллиона человек, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Всего зарегистрировались на дистанционное голосование более двух миллионов москвичей.
Все, кто записывался на портале mos.ru, смогут проголосовать до 20 часов 19 сентября.
19 сентября – финальный день голосования на выборах в России. В этот раз они проводятся в течение трёх дней из-за сложной ситуации с коронавирусом.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
- Победители розыгрыша среди участников онлайн-голосования поделились впечатлениями
- Число москвичей, проголосовавших онлайн, превысило отметку в 1,5 миллиона человек
- Полярник Антон Иванов проголосовал онлайн из Антарктиды
- Москвич Михаил Головченко проголосовал онлайн на выборах с атомного ледокола "Ямал"