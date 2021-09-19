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Более 1,7 миллиона москвичей проголосовали онлайн за двое суток

09:48
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

19 сентября - финальный день выборов

За двое суток в Москве в онлайн-голосовании приняли участие 1,7 миллиона человек, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Второй розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования пройдёт 19 сентября

Всего зарегистрировались на дистанционное голосование более двух миллионов москвичей.

Все, кто записывался на портале mos.ru, смогут проголосовать до 20 часов 19 сентября.

19 сентября – финальный день голосования на выборах в России. В этот раз они проводятся в течение трёх дней из-за сложной ситуации с коронавирусом.  

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