Глава МГИК заявил об отсутствии нарушений на выборах в Москве

Голосование проходит в штатном режиме

В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве. Об этом сообщил глава комиссии Юрий Ермолов.

"Каких-то значимых нарушений, которые могли бы влиять на достоверность результатов, не фиксируем. Всё идет в штатном режиме", - сказал Ермолов.

Ранее международные наблюдатели, работающие в Москве, заявляли об отсутствии серьёзных нарушений в процессе голосования и отмечали высокий уровень подготовки столичных властей к выборам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram