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Глава МГИК заявил об отсутствии нарушений на выборах в Москве

10:19
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Голосование проходит в штатном режиме

В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве. Об этом сообщил глава комиссии Юрий Ермолов.
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"Каких-то значимых нарушений, которые могли бы влиять на достоверность результатов, не фиксируем. Всё идет в штатном режиме", - сказал Ермолов.

Ранее международные наблюдатели, работающие в Москве, заявляли об отсутствии серьёзных нарушений в процессе голосования и отмечали высокий уровень подготовки столичных властей к выборам.

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