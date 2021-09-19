Венедиктов: Второй день выборов прошёл без отбраковки избирательных урн

Голосование идёт без нарушений

Во второй день голосования в Москве не было забраковано ни одной избирательной урны. Об этом сообщил глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.

"Мы вчера от штаба не обратились ни с одной просьбой об аннулировании урн", - заявил он.

Ранее глава Мосгоризбиркома и международные наблюдатели заявляли об отсутствии нарушений во время выборов. Уровень подготовки властей к голосованию гости из других стран называли высоким.

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