Венедиктов: 214 тысяч человек воспользовались функцией отложенного решения

В онлайн-формате проголосовали 1,7 миллиона москвичей
Удобство отложенного решения в системе электронного голосования оценили 214 тысяч москвичей.
Об этом рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
"214 тысяч уникальных людей прибегло к отложенному решение за всё время. Это от уже принявших участие в электронном голосовании 12,5%", - сообщил руководитель штаба.
В электронном голосовании в Москве приняли участие более 1,7 миллиона жителей. Всего зарегистрировались на портале mos.ru около двух миллионов москвичей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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