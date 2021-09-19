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Венедиктов: 214 тысяч человек воспользовались функцией отложенного решения

10:03
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

В онлайн-формате проголосовали 1,7 миллиона москвичей

Удобство отложенного решения в системе электронного голосования оценили 214 тысяч москвичей.
Более 1,7 миллиона москвичей проголосовали онлайн за двое суток

Об этом рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"214 тысяч уникальных людей прибегло к отложенному решение за всё время. Это от уже принявших участие в электронном голосовании 12,5%", - сообщил руководитель штаба.

В электронном голосовании в Москве приняли участие более 1,7 миллиона жителей. Всего зарегистрировались на портале mos.ru около двух миллионов москвичей.

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