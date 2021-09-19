Наблюдатели высоко оценили проведение выборов в Москве

Голосование завершится в 20 часов 19 сентября

В Москве, в Общественном штабе по наблюдению за выборами - работа в самом разгаре. Волонтёры круглосуточно отсматривают видео с избирательных участков, а эксперты незамедлительно реагируют на все спорные ситуации.

Утром 19 сентября глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов подвёл итоги явки за два минувших дня. Согласно статистике, проголосовал каждый третий московский избиратель. Жители столицы активно отдают свои голоса на участках, используют электронную систему, заполняют бюллетени на дому, сообщает "ТВ Центр".

В штабе напомнили, что сегодня единственный из трёх дней голосования, когда участки открыты в московских больницах. Всего в стационарах таких пунктов 149.

Руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов заявил, что нарушений на этот момент практически нет. Нет замечаний и по работе онлайн-системы голосования. Хотя попытки хакеров атаковать зафиксированы.

В видеоцентре наблюдательного штаба ведётся круглосуточный мониторинг обстановки на всех избирательных участках столицы. Кроме того, контроль осуществляют наблюдатели из 55 стран. По общему мнению, иностранных экспертов, замечания и нарушения в ходе выборов - единичные, и они не оказывают влияния на общий исход голосования.

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