Как голосуют россияне в регионах

В Крыму пришли на выборы более трети избирателей

Для жителей Камчатки и Чукотки выборы уже завершились, избирательные участки закрылись. И совсем скоро остановят работу пункты Якутии, Магаданской и Сахалинской областей. Проголосовать россияне могут до восьми часов вечера по местному времени.

В Крыму по итогам двух дней свой выбор сделали уже более полумиллиона жителей. Там созданы все условия для удобного голосования. При необходимости, можно воспользоваться системой "Мобильный избиратель". Для туристов участки развёрнуты в санаториях, и даже у подножия горы, сообщает "ТВ Центр".

На Южном берегу Крыма организованы участки в 15 санаториях. От пляжа через аллею цветущих олеандров прямиком на выборы. Голосование без отрыва от отдыха и лечения – шутят туристы, которые воспользовались системой "Мобильный избиратель".

Явка на полуострове уже превысила 30%. Основной поток избирателей ожидают в третий день голосования. Многие по привычке собираются прийти на участки именно в воскресенье.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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