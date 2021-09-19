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Состоялся второй розыгрыш квартир и машин среди проголосовавших онлайн

10:51
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Победителей объявили в эфире телеканала "Москва-24"

В эфире телеканала "Москва-24" прошёл второй розыгрыш призов среди москвичей, проголосовавших на выборах в онлайн-формате. В эфире назвали пять уникальных номеров-победителей акции, они выиграли по однокомнатной квартире.
Победители розыгрыша среди участников онлайн-голосования поделились впечатлениями

Первый розыгрыш призов состоялся 18 сентября. В нём участвовали более миллиона человек. Победителям акции после полудня были отправлены уникальные коды, которые нужно активировать для получения выигрыша.

Узнать результаты розыгрыша можно на сайте ag-vmeste.ru с помощью учётной записи mos.ru.

Всего среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира и 100 автомобилей. Также у проголосовавших в дистанционном формате есть возможность выиграть призовые баллы, которые можно потратить у партнёров программы "Миллион призов".

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