Явка на онлайн-голосовании в Москве приближается к 100%

Эту форму выбрали более 2 миллионов москвичей

Около 90% москвичей, зарегистрированных на электронное голосование, воспользовались этим способом волеизъявления, сообщает Telegram-канал Общественного штаба наблюдения за выборами.

Дистанционное голосование пользуется на этих выборах большой популярностью. С его помощью смогли проголосовать сотни москвичей, находящихся в командировках в других регионах страны и за границей.

По оценке наблюдателей, серьёзных нарушений во время трёхдневных выборов не отмечено. Голосование закончится 19 сентября в 20 часов по местному времени. Последние участки закроются в Калининграде в 21 час по московскому времени.

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