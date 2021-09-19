Настоящая магия: Театру кукол Образцова - 90 лет

Кто трудится за ширмой

На этой неделе Театру имени Образцова исполнилось 90 лет. И все эти годы в нём творят чудеса: оживляют кукол. Магия эта не простая. Держится на таланте, артистизме и даже физической выносливости людей, которые всегда остаются за ширмой.

Юлия Богоманшина познакомилась с ними и попыталась понять, в чём секрет успеха самого большого в мире театра Кукол, спектакли которого занесены в Книгу рекордов Гиннесса (смотрите видео).

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