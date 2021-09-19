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Настоящая магия: Театру кукол Образцова - 90 лет

16:26
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Кто трудится за ширмой

На этой неделе Театру имени Образцова исполнилось 90 лет. И все эти годы в нём творят чудеса: оживляют кукол. Магия эта не простая. Держится на таланте, артистизме и даже физической выносливости людей, которые всегда остаются за ширмой.

Юлия Богоманшина познакомилась с ними и попыталась понять, в чём секрет успеха самого большого в мире театра Кукол, спектакли которого занесены в Книгу рекордов Гиннесса (смотрите видео).

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Театр кукол им. Образцова
Театр кукол им. Образцова
Театр кукол им. Образцова на архивных фото
Театр кукол им. Образцова на архивных фото
Театр кукол им. Образцова
Театр кукол им. Образцова
Сергей Образцов
Сергей Образцов
Театр кукол им. Образцова
Театр кукол им. Образцова
Театр кукол им. Образцова
Театр кукол им. Образцова
Екатерина Образцова в театре
Екатерина Образцова в театре
Театр кукол им. Образцова на архивных фото
Театр кукол им. Образцова на архивных фото
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