Более 40% избирателей приняли участие в выборах

Дистанционно проголосовали более 80%

Главное событие дня не только для столицы, но и для всей страны - выборы депутатов Госдумы. 19 сентября - завершающий, третий день голосования. Вся информация о том, как оно проходит, сейчас стекается в Центризбирком.

По последней информации, явка на выборах в Госдуму составила 40,49%. Более 80% из тех, кто зарегистрировался в системе электронного голосования, уже сделали свой выбор. В Москве цифры еще выше - 90% проголосовавших онлайн.

Подведены итоги первых двух дней акции “Миллион призов”. Среди москвичей, которые голосуют онлайн, разгрызаются однокомнатные квартиры, машины и денежные сертификаты, сообщает "ТВ Центр".

В этом году выборы длятся три дня. Сделано это для того, чтобы в том числе избежать очередей. В период пандемии — это важно. На участках строго следят за соблюдением норм санитарной безопасности.

ЦИК строго следит за ходом голосования, обрабатывая и проверяя все жалобы избирателей и наблюдателей. Так 7 465 бюллетеней признаны недействительными по разным причинам. Где-то, например, у урны с бюллетенями сломалась крышка и избирательной комиссии пришлось аннулировать голоса. Зафиксированы и случаи взбросов. По словам Эллы Памфиловой, подтверждено восемь таких инцидентов в шести регионах страны. Результаты голосования там были аннулированы. В каждом конкретном случае уже разбираются правоохранительные органы.

В целом выборы, как отмечают в ЦИК, проходят в штатном режиме. Первые данные о том, как проголосовали россияне появятся после 21-го часа по московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.

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