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Второй день выборов в Москве прошёл без серьёзных нарушений

13:13
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Голосование завершится в 20 часов

Второй день голосования в Москве прошёл в спокойном режиме, сообщает сайт Общественной палаты столицы. В Мосгоризбирком не поступило от Общественного штаба по наблюдению за выборами ни одной просьбы по аннулированию урн с бюллетенями.
Наблюдатели высоко оценили проведение выборов в Москве

За проведением выборов в Москве следят 16 тысяч наблюдателей. Они работают как на участках в городе, так и в видеоцентре штаба. Поступающие туда сообщения о возможных нарушениях проверяются.

На нынешних выборах опробовано приложение "Мобильный наблюдатель". С его помощью можно оперативно сообщить о нарушениях и получить помощь юриста. Обратиться в Общественный штаб наблюдатели могут и по телефону колл-центра.

Ранее глава штаба Алексей Венедиктов сообщил, что наблюдатели следят за сообщениями в социальных сетях, обращениями кандидатов и их представителей. Анонимные сообщения не рассматриваются.

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