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Российским пенсионерам рассказали о выплатах к 1 октября

17:29
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Их получат не все

В октябре пенсионеров ждут новые выплаты и индексации. Но получат их не все.
Единовременную выплату получили почти 40 млн пенсионеров

На прибавку смогут рассчитывать военные пенсионеры, те, кому уже исполнилось 80 лет, жители Крайнего Севера, а также некоторых других регионов России.

Решение о дополнительных выплатах ко Дню пожилого человека, отмечаемого 1 октября, принимают региональные власти. На федеральном уровне общих выплат не будет, пишет "Московский комсомолец".

Например, в Ненецком автономном округе размер выплаты составит 10 000 рублей. Но перечислят их только тем пенсионерам, которые работали в регионе минимум 15 лет. В Рязанской области праздничная денежная выплата к Международному дню пожилых людей в размере 500 рублей положена пенсионерам старше 90 лет. 

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