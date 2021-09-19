Политолог отметил снижение числа голосующих на дому москвичей в сравнении с 2020 годом

Пользуется популярностью онлайн-голосование

На нынешних выборах голосующих на дому меньше, чем во время голосования по поправкам к Конституции. На это обратил внимание директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, сыграло роль удобное дистанционное голосование.

"Значительное число тех, кто голосовал на дому, то есть люди с ограниченными возможностями, и те, кто был вынужден по тем или иным причинам голосовать на дому, они проголосовали дистанционно", - указал эксперт.

Он назвал онлайн-голосование очень удобным. По последним данным, более 90% москвичей, зарегистрировавшихся в системе дистанционного голосования, уже отдали свои голоса на выборах.

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