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Политолог отметил снижение числа голосующих на дому москвичей в сравнении с 2020 годом

14:05
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Пользуется популярностью онлайн-голосование

На нынешних выборах голосующих на дому меньше, чем во время голосования по поправкам к Конституции. На это обратил внимание директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, сыграло роль удобное дистанционное голосование.
Более 1,7 миллиона москвичей проголосовали онлайн за двое суток

"Значительное число тех, кто голосовал на дому, то есть люди с ограниченными возможностями, и те, кто был вынужден по тем или иным причинам голосовать на дому, они проголосовали дистанционно", - указал эксперт.

Он назвал онлайн-голосование очень удобным. По последним данным, более 90% москвичей, зарегистрировавшихся в системе дистанционного голосования, уже отдали свои голоса на выборах.

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