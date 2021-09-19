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Общественный штаб: Нарушений в ходе выборов в Москве не отмечено

14:46
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Всё идёт штатно

Нарушений во время голосования на выборах не зафиксировано. Об этом  сообщила заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова.
Второй день выборов в Москве прошёл без серьёзных нарушений

По её словам, всё проходит в штатном режиме и это не может не радовать. "Были отмечены определённые моменты с участков - это отсутствие определённого алгоритма проведения надомного голосования", - отметила Кириллова.

Ранее глава штаба Алексей Венедиктов сообщил, что во второй день голосования в Москве в столице не было забраковано ни одной урны с бюллетенями. Эксперты и наблюдатели, следящие за выборами, отмечают, что нынешние голосование хорошо организовано. Также они указывают на отсутствие серьёзных нарушений, способных повлиять на результаты выборов.

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