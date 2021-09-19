Общественный штаб: Нарушений в ходе выборов в Москве не отмечено

Всё идёт штатно

Нарушений во время голосования на выборах не зафиксировано. Об этом сообщила заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова.

По её словам, всё проходит в штатном режиме и это не может не радовать. "Были отмечены определённые моменты с участков - это отсутствие определённого алгоритма проведения надомного голосования", - отметила Кириллова.

Ранее глава штаба Алексей Венедиктов сообщил, что во второй день голосования в Москве в столице не было забраковано ни одной урны с бюллетенями. Эксперты и наблюдатели, следящие за выборами, отмечают, что нынешние голосование хорошо организовано. Также они указывают на отсутствие серьёзных нарушений, способных повлиять на результаты выборов.

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