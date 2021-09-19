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Эксперт: С пятницы отражено более 13 тысяч атак на сайт ag-vmeste.ru

16:00
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Хакеры пытались украсть данные

Более 13 тысяч хакерских атак на сайт розыгрыша в рамках акции "Миллион призов - #ВыбираемВместе" отражено со старта электронного дистанционного голосования. Об этом в интервью АГН "Москва" сообщил глава Государственного казенного учреждения "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Больше всего атак было в субботу, 18 сентября. Злоумышленники пытались получить доступ к внутренним ресурсам портала.

Удалось установить, что атаки велись в основном с территории России. Но были попытки несанкционированного проникновения на сайт из Турции, Германии, США и Армении. Все атаки удалось успешно отразить.

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