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В Москве побит рекорд явки на электронное голосование

17:05
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Проголосовали 93,3% избирателей

В Москве побит рекорд явки на электронное голосование. Дистанционно приняли участие в выборах 93,3% зарегистрированных избирателей. Это больше, чем во время голосования 2020 года по поправкам в Конституцию.
Явка на онлайн-голосовании в Москве приближается к 100%

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы. В 39 регионах также проходят выборы депутатов законодательных органов власти разного уровня. Кроме этого, в России выбирают глав девяти регионов.

В Москве и ещё нескольких регионах на этих выборах появилась возможность электронного голосования. В столице эту форму выбрали более двух миллионов жителей.

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