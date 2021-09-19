Проголосовали 93,3% избирателей

В Москве побит рекорд явки на электронное голосование. Дистанционно приняли участие в выборах 93,3% зарегистрированных избирателей. Это больше, чем во время голосования 2020 года по поправкам в Конституцию.

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы. В 39 регионах также проходят выборы депутатов законодательных органов власти разного уровня. Кроме этого, в России выбирают глав девяти регионов.

В Москве и ещё нескольких регионах на этих выборах появилась возможность электронного голосования. В столице эту форму выбрали более двух миллионов жителей.

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