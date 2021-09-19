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Эксперт отметил надёжность и прозрачность онлайн-голосования

16:47
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Оно стало востребованным

Благодаря техническим возможностям электронное голосование является надёжным и прозрачным. Так полагает глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Явка на онлайн-голосовании в Москве приближается к 100%

С помощью блокчейна можно зафиксировать время событий, которое потом уже не оспоришь уже, потому что оно записано уже в ряде мест. Так оценил Клименко преимущества дистанционного голосования.

По его словам, оно позволяет не просто следить за динамикой голосов, но и всегда вернуться в прошлое, проанализировав, насколько динамика естественна.

На нынешних выборах электронное голосование стало популярным способом волеизъявления. В Москве более 90% из двух миллионов зарегистрировавшихся избирателей уже проголосовало на выборах.

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