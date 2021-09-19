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Похудевший Харламов вышел в свет с новой пассией

18:32
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Год назад Гарик развёлся с Кристиной Асмус

Гарик Бульдог Харламов уже не похож на бульдога. Похудевший шоумен вышел в свет с новой подругой. Фанаты резидента "Камеди" называют актрису Катерину Ковальчук не просто подругой, а очередной возлюбленной Харламова.
Асмус призналась, что до сих пор любит Харламова

Пара появилась на презентации сети ресторанов Гарика Харламова. Он, как и многие звёзды шоу-бизнеса решил попытать счастья в ресторанном бизнесе.

Свидетели появления Гарика и Катерины отметили, что 40-летний юморист весит уже не 115 килограммов, как это было совсем недавно. Повлияла ли на его похудение 28-летняя актриса – неизвестно.

 

В прошлом году Гарик Харламов развёлся с другой актрисой - Кристиной Асмус. У пары есть дочь – семилетняя Настя. Она осталась с мамой.

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