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На Канарах проснулся древний вулкан: идёт эвакуация

18:02
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Столб дыма поднялся на сотни метров

На испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг, началось извержение вулкана, сообщает местное агентство EFE.
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке резко выросла

Ранее Национальный географический институт Испании сообщил о повышении сейсмической активности на острове. После этого власти приняли решение о начале частичной эвакуации населения. 

Также Институт вулканологии Канарских островов зафиксировал за эту неделю более 20 тысяч землетрясений в районе вулкана Кумбре-Вьеха. 

Канарские острова имеют вулканическое происхождение. Остров Пальма разделён грядой вулканов, некоторые из них время от времени проявляют активность.

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