На Канарах проснулся древний вулкан: идёт эвакуация

Столб дыма поднялся на сотни метров
На испанском острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг, началось извержение вулкана, сообщает местное агентство EFE.
Ранее Национальный географический институт Испании сообщил о повышении сейсмической активности на острове. После этого власти приняли решение о начале частичной эвакуации населения.
Также Институт вулканологии Канарских островов зафиксировал за эту неделю более 20 тысяч землетрясений в районе вулкана Кумбре-Вьеха.
Канарские острова имеют вулканическое происхождение. Остров Пальма разделён грядой вулканов, некоторые из них время от времени проявляют активность.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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