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Выигравшие квартиры участники онлайн-голосования поделились впечатлениями

18:15
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Второй розыгрыш призов прошёл 19 сентября

19 сентября в эфире телеканала "Москва-24" прошёл второй розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования. Кассир Московского метрополитена рассказала журналистам АГН "Москва", что сначала не поверила, что стала обладательницей квартиры в столице.
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"Мы зашли на mos.ru, активировали код, действительно - квартира. Эмоции непередаваемые, всё ещё не верю, никогда такого не было. Это здорово, спасибо организаторам", - сказала Валентина Стогова.

В свою очередь Гульнара Киримова рассказала, что голосовала вне зависимости от акции и она тоже поначалу не поверила в выигрыш. "Не верится пока, мы никогда в лотереях не участвовали. Когда получим, тогда эмоции будут", - рассказала она.

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