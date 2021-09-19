Выигравшие квартиры участники онлайн-голосования поделились впечатлениями

Второй розыгрыш призов прошёл 19 сентября

19 сентября в эфире телеканала "Москва-24" прошёл второй розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования. Кассир Московского метрополитена рассказала журналистам АГН "Москва", что сначала не поверила, что стала обладательницей квартиры в столице.

"Мы зашли на mos.ru, активировали код, действительно - квартира. Эмоции непередаваемые, всё ещё не верю, никогда такого не было. Это здорово, спасибо организаторам", - сказала Валентина Стогова.

В свою очередь Гульнара Киримова рассказала, что голосовала вне зависимости от акции и она тоже поначалу не поверила в выигрыш. "Не верится пока, мы никогда в лотереях не участвовали. Когда получим, тогда эмоции будут", - рассказала она.

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