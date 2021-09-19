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Эксперт: Технические возможности обеспечивают надёжность онлайн-голосования

18:57
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Об этом заявил Герман Клименко

Благодаря техническим возможностям электронное голосование является надёжным и прозрачным.  Об этом в интервью АГН "Москва" заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Явка на онлайн-голосовании в Москве приближается к 100%

По мнению эксперта, с помощью блокчейна можно зафиксировать время событий, которое потом уже не оспоришь. Он подчеркнул, что электронное голосование позволяет не просто следить за динамикой голосов, но и всегда вернуться в прошлое, проанализировав, насколько динамика естественна.

"В электронном голосовании вы можете взять блок за любой промежуток времени. Например, у вас есть сомнения, что в течении этого часа был вброс. Вы можете вернуться, применив современные средства любого матанализа, и убедиться", - пояснил Клименко.

Ранее депутат Мосгордумы Игорь Бускин, который воспользовался электронным голосованием на выборах в Госдуму, рассказал о его удобстве и надёжности. По мнению парламентария, онлайн-голосование сегодня – полноценная альтернативу традиционному.

"Ещё на наших глазах традиционные бюллетени и урны если не исчезнут полностью, то станут экзотикой для немногочисленных поклонников бумажной культуры", - предположил он. Бускин также высоко оценил новый порядок проведения выборов, а именно трёхдневное голосование.

В Москве на электронное голосование на нынешних выборах записалось более двух миллионов человек. К концу третьего дня проголосовало более 95% и это стало новым рекордом по сравнению с голосованием 2020 года по поправкам в Конституцию.

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