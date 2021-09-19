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Явка на выборах в Госдуму превысила 45%

19:13
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Данные на 18:00

Явка на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва составила 45,15%. Такие данные по состоянию на 18:00 приводит ЦИК.

В ряде регионов России избирательные участки уже закрылись.

Явка на электронном голосовании в столице, по данным на 18:00, превысила 95%. Такие цифры назвал модератор пресс-центра Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов.

"Это показывает высокий интерес к этому способу голосования", - сказал он.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве избирательные участки закроются в 20:00.

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