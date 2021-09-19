Памфилова назвала число признанных недействительными бюллетеней

Подтвердилось несколько случаев вброса бюллетеней

Свыше 8,5 тысячи бюллетеней на 54 участках в 17 регионах признаны недействительными. Такие цифры, по данным на 17:30, назвала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она отметила, что эта цифра - не окончательная.

Кроме того, в восьми регионах страны подтвердились 12 случаев взброса бюллетеней. Заявление Памфиловой приводит "Интерфакс".

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве избирательные участки закроются в 20:00.

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