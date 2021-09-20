Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

У Тельцов будет хороший день, а Козерогам лучше отсидеться дома

♈ Овен

День принесет массу бизнес-знакомств, и ваши продукты или услуги окажутся ко двору. Поэтому настроение соответствующее: захочется с гордостью делиться новостями.

♉ Телец

Благоприятный день, деньги сами придут к вам. Поступит множество предложений, из которых нужно выбрать самые интересные. Не распыляйтесь на все, иначе рискуете получить сильный стресс.

♊ Близнецы

Людей сегодня тянет к вам как магнитом, ведь проявятся ваши лучше качества. Оставайтесь собой. И если уж так случится, не бойтесь сказать, что человек вам неприятен.

♋ Рак

Отличное время для свидания. Важно, чтобы оно запомнилось, отличалось от других. Проявите живущую в вас романтику. Возможно, перед вами окажется будущий муж или жена.

♌ Лев

В этот день вы почувствуете себя знаменитостью. Люди захотят пообщаться с вами, узнать ваши тайны. Можно отвечать взаимностью, так как страшных последствий звезды не сулят.

♍ Дева

День обещает не только интересные знакомства, но и неожиданные выводы о себе. Вам откроются тайны, которые помогут воссоединиться с настоящим собой, прочно запертым внутри вашего мозга.

♎ Весы

Вы останетесь верны себе: какой бы поворот ни приобрела ситуация, на вашем лице отразится исключительно спокойствие. Такой подход приведет к ценным результатам.

♏ Скорпион

С самого утра вы на интуитивном уровне подготовитесь к полезным знакомствам. Самопрезентация действительно поможет: бизнес стремительно пойдет вверх.

♐ Стрелец

Ваши старания увенчаются успехом, поэтому с утра приготовьте список дел. Напротив каждого можете написать, какая помощь пригодится. А людей, обладающих нужными качествами, вам пошлют звезды.

♑ Козерог

Неблагоприятное время, которое стоит переждать дома. Устройте просмотр фильмов, пообщайтесь по душам с ребенком. Выход к большой аудитории пока неуместен – у вас не получится должным образом контролировать эмоции.

♒ Водолей

Некоторый инфантилизм, свойственный вам, в этот день выйдет на новый уровень. Не, несмотря на переживания ваших близких, сегодня он вам не навредит.

♓ Рыбы

Ваша мечтательность покажется кому-то невероятно интересным качеством, и этот человек инициирует знакомство. Вы можете отказаться, но знайте: он способен изменить вашу жизнь к лучшему.

Гороскоп составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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