В Москве завершилось голосование на выборах в Госдуму

Последние участки в России закроются в 21:00 МСК

В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Избирательные участки в столице закрылись в 20:00.

Члены участковых избирательных комиссий уже приступили к подсчету голосов.

Окончательно голосование завершится в 21:00 по московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининграде.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября 2021 года.

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