В Москве завершилось голосование на выборах в Госдуму

Последние участки в России закроются в 21:00 МСК
В Москве завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Избирательные участки в столице закрылись в 20:00.
Члены участковых избирательных комиссий уже приступили к подсчету голосов.
Окончательно голосование завершится в 21:00 по московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининграде.
Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября 2021 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram