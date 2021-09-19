Выигравшие автомобили участники онлайн-голосования рассказали о своих эмоциях

Многие сначала не поверили в свою победу

Победители розыгрыша автомобилей среди участников электронного голосования в столице в рамках акции "Миллион призов" поделились своими впечатлениями.

"Я не надеялась, даже не верила, так галочку поставила просто. Конечно, было невероятно, когда первую получила SMS, подумала, что какие-то мошенники, наверное, что так не бывает, что вдруг ни за что, ни про что, ты можешь выиграть автомобиль. Потом несколько раз зашли на сайт, перепроверили, сравнивали все номера, и поняли, что да, действительно, так бывает", - рассказала агентству "Москва" Евгения Суворова.

Не поверила в свою победу и Елена Новосельская. По ее словам, она и не думала об этом, когда подавала заявку на голосование онлайн.

"Может, надежда где-то была, но так особо не надеялась. Сначала даже код не регистрировала, потом, думаю, ну ладно, зайду, зарегистрирую. И оказывается, выиграла неожиданно", - рассказала Новосельская.

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