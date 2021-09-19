Касперский: системе ДЭГ удалось справиться с кибератаками

Система работала в штатном режиме

Системе электронного голосования удалось справиться с кибератаками. Об этом заявил генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал, как системе электронного голосования удалось справиться с кибератаками. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Москва 24".

"На самом деле голосование довольно заметное событие, одно из самых важных мероприятий, было бы удивительно, если бы таких атак не было. Нужно выяснять, что это был за инструмент, кто был заказчиком, потому что DDoS-атаки очень часто осуществляются инструментом, который сдают в аренду", - сказал Касперский в эфире "Москва 24".

По его словам, в результате атак происходит "деградация функционала". Однако в случае с голосованием все прошло в штатном режиме.

"Единственное - средства мониторинга немного тормозили. В этом нет ничего критического, просто в будущем надо готовиться к тому, чтобы системы были готовы к подобным атакам и чтобы деградации не происходило", - сказал он.

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