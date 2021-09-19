ЦИК опубликовал первые итоги голосования на выборах в Госдуму

Явка составила 45,15%

Голосование на территории нашей страны завершено. В 21 час по московскому времени двери закрыли избирательные участки в Калининградской области.

Что известно к этой минуте — на выборах главы Хабаровского края лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярёв. Он набирает 57,65 % по результатам обработки более половины протоколов. Аналогичная ситуация в Туве, там лидирует врио главы региона Владислав Ховалыг - 97,82 %.

Явка в целом по России составила 45,15%, это без учёта электронного голосования. Оно в столице установило рекорд - свой выбор онлайн сделали более 96 % из тех, кто подавал заявления. Что касается традиционных форм волеизъявления, в лидерах Северная Осетия, на участки там пришли более 83 процентов избирателей, и Ингушетия — 78,09 %. Самая низкая явка в Мурманской области (36,9%) и Липецкой области (лишь немногим больше 49%). В целом же голосование прошло спокойно и штатно, подчеркивают в Центризбиркоме.

"Еще раз напоминаю всем членам комиссий, что они работают под камерами. Предстоящая ночь будет непростая. Чтобы были наблюдатели, все процедуры, если они требуют того, надо сопровождать разного рода объявлениями, чтобы было понятно, и не было инсинуаций и спекуляций, что эта на самом деле законная процедура является нарушением", - заявила Памфилова в информцентре ЦИК.

Комиссия оперативно реагирует на жалобы о нарушениях. Зафиксировано 12 случаев взбросов в 8 российских регионах. Недействительными признаны 8 с половиной тысяч бюллетеней. Освобождены от занимаемой должности уже 4 председателя участковых избирательных комиссий. Это участки в республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях и Ставропольском крае.

Главная интрига этой избирательной компании – появятся ли в парламенте новые политические силы. Партий в выборах, напомню, участвует 14 и для того, чтобы пройти в Государственную думу им необходимо преодолеть 5% барьер.

"Единая Россия" после подсчета 8,89% протоколов набирает 38,51%. КПРФ набирает 25,19%, ЛДПР - 9,61%, "Справедливая Россия" - 6.68%, "Новые люди" - 7,9%.

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