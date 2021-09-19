ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наблюдатели дали высокую оценку выборам в России

21:19
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

За выборами следили почти 250 международных наблюдателей

Независимые иностранные наблюдатели отмечают отсутствие нарушений и дают высокую оценку проведению выборов. Сейчас в России находятся  245 международных специалистов из 59 стран мира, и это не считая экспертов. За тем, как проходит голосование в Москве, следят в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра Виктора Прокушева (см. видео).

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Иностранные и наблюдатели в Общественном штабе по наблюдению за выборами
Иностранные и наблюдатели в Общественном штабе по наблюдению за выборами
Элла Памфилова и Алексей Венедиктов
Элла Памфилова и Алексей Венедиктов
Общественный штаб по наблюдению за выборами
Общественный штаб по наблюдению за выборами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.