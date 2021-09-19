Наблюдатели дали высокую оценку выборам в России

За выборами следили почти 250 международных наблюдателей

Независимые иностранные наблюдатели отмечают отсутствие нарушений и дают высокую оценку проведению выборов. Сейчас в России находятся 245 международных специалистов из 59 стран мира, и это не считая экспертов. За тем, как проходит голосование в Москве, следят в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра Виктора Прокушева (см. видео).

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