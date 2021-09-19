Exit poll: "Единая Россия" лидирует на выборах

В опросе приняли участие 438218 человек
"Единая Россия" на выборах в Госдуму набирает 45,2% голосов избирателей. Такие данные exit poll публикует Институт социального маркетинга (ИНСОМАР).
На втором месте КПРФ. За коммунистов проголосовал 21% избирателей. На третьем месте – ЛДПР с 8,7%. За "Справедливую Россию" проголосовали 7,9% россиян.
Данные по остальным партиям:
- "Новые люди" - 4,7,
- "Партия пенсионеров" - 3,6,
- "Коммунисты России" - 1,9,
- "Яблоко" - 1,6,
- "Зелёные" - 0,9,
- "Родина" - 0,8,
- "Партия Роста" - 0,6,
- "РПСС" - 0,6,
- "Зелёная альтернатива" - 0,3,
- "Гражданская платформа" - 0,3.
1,9% россиян признались, что испортили бюллетень.
Опрос проводился на 1455 избирательных участках в 825 населённых пунктах в течение всех трех дней. Шаг опроса составил от 1 до 3 человек, в зависимости от численности избирателей на участке. В опросе приняли участие 438218 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram