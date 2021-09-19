Exit poll: "Единая Россия" лидирует на выборах

В опросе приняли участие 438218 человек

"Единая Россия" на выборах в Госдуму набирает 45,2% голосов избирателей. Такие данные exit poll публикует Институт социального маркетинга (ИНСОМАР).

На втором месте КПРФ. За коммунистов проголосовал 21% избирателей. На третьем месте – ЛДПР с 8,7%. За "Справедливую Россию" проголосовали 7,9% россиян.

Данные по остальным партиям:

"Новые люди" - 4,7,

"Партия пенсионеров" - 3,6,

"Коммунисты России" - 1,9,

"Яблоко" - 1,6,

"Зелёные" - 0,9,

"Родина" - 0,8,

"Партия Роста" - 0,6,

"РПСС" - 0,6,

"Зелёная альтернатива" - 0,3,

"Гражданская платформа" - 0,3.

1,9% россиян признались, что испортили бюллетень.

Опрос проводился на 1455 избирательных участках в 825 населённых пунктах в течение всех трех дней. Шаг опроса составил от 1 до 3 человек, в зависимости от численности избирателей на участке. В опросе приняли участие 438218 человек.

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