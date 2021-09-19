Политолог: Онлайн-голосование привлекло к выборам лояльный ЕР электорат

Остальные партии "испытают легкий шок"

Дистанционное электронное голосование решило задачу привлечения к голосованию лояльного электората. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Это безопасно, совершено было непонятно, как сложится пандемия, мы же помним, как в середине кампании начался всплеск, начались ограничения. Не было никакой гарантии, что к сегодняшнему дню ситуация улучшится. Поэтому "Единая России" понимала, что ДЭГ - это хорошая альтернатива традиционному голосованию. Во-вторых, комфортная демобилизация. Это всегда была такая очень сложная идея - создать условия для удобного комфортного голосования московского электората. ДЭГ полностью решил эту задачу", - сказал Костин.

Политолог считает, что те партии, которые "проспали возможности ДЭГ", "испытают легкий шок".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram