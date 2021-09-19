ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог: Онлайн-голосование привлекло к выборам лояльный ЕР электорат

21:16
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Остальные партии "испытают легкий шок"

Дистанционное электронное голосование решило задачу привлечения к голосованию лояльного электората. Такое мнение высказал председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Это безопасно, совершено было непонятно, как сложится пандемия, мы же помним, как в середине кампании начался всплеск, начались ограничения. Не было никакой гарантии, что к сегодняшнему дню ситуация улучшится. Поэтому "Единая России" понимала, что ДЭГ - это хорошая альтернатива традиционному голосованию. Во-вторых, комфортная демобилизация. Это всегда была такая очень сложная идея - создать условия для удобного комфортного голосования московского электората. ДЭГ полностью решил эту задачу", - сказал Костин.

Политолог считает, что те партии, которые "проспали возможности ДЭГ", "испытают легкий шок".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Работа ЦИК
Работа ЦИК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.