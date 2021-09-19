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Минцифры готово масштабировать ДЭГ на всю страну

21:38
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

Министерство технически готово

Минцифры технически готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования на всю страну. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"По тем шести регионам - Москва отдельно, Москва в высокой степени готовности, очень большое количество жителей Москвы выбрали эту форму. Если мы говорим про оставшуюся часть страны - шесть регионов, примерно 635 тысяч пользователей, это каждый десятый пользователь госуслуг уже в этих регионах сейчас проголосовал в электронном виде", - сказал он в эфире "Россия 24" (цитата по ТАСС).

По его словам, это хороший результат. Шадаев отметил, что министерство технически готово, вопрос - в готовности избирательных комиссий.

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