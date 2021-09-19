Минцифры готово масштабировать ДЭГ на всю страну

Министерство технически готово

Минцифры технически готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования на всю страну. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"По тем шести регионам - Москва отдельно, Москва в высокой степени готовности, очень большое количество жителей Москвы выбрали эту форму. Если мы говорим про оставшуюся часть страны - шесть регионов, примерно 635 тысяч пользователей, это каждый десятый пользователь госуслуг уже в этих регионах сейчас проголосовал в электронном виде", - сказал он в эфире "Россия 24" (цитата по ТАСС).

По его словам, это хороший результат. Шадаев отметил, что министерство технически готово, вопрос - в готовности избирательных комиссий.

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