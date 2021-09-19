Венедиктов назвал дистанционное голосование в Москве честным

Попытки взлома не удались

Дистанционное электронное голосование в Москве было честным. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Если говорить о подсчете голосов, отдельно по ДЭГу, я вам могу сказать, что были попытки взлома, они не удались. У меня нет сомнения в том, что касается ДЭГа - эти выборы честные", - сказал Венедиктов.

Ранее в Минцифры заявили, что министерство технически готово масштабировать систему дистанционного электронного голосования на всю страну.

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