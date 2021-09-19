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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму

22:13
  • воскресенье
  • 19 сентября 2021

В штабе поддержки партии готовятся встречать лидеров списка

В штабе общественной поддержки "Единой России" готовятся встречать пятерку федерального списка партии. Это Сергей Шойгу, Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель "Общероссийского народного фронта" Елена Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Уже есть первые результаты голосования. По данным Центризбиркома, после обработки 9,08% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму "Единая Россия" набирает 38,75%. И, конечно, отдельно появятся цифры по кандидатам партии, которые выдвигали свою кандидатуру в одномандатных округах. На выборы "Единая Россия" шла с народной программой, учитывая, прежде всего, интересы избирателей. Ну и вот теперь избиратели своим голосование судя по предварительным итогам обеспечивают "Единой России" лидерство.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

 

 

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